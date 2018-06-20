侯友宜夫婦租給文大的宿舍 教部證實確有補助

2018-06-20 17:40

〔記者林曉雲／台北報導〕針對新北市長參選人侯友宜夫婦租給文化大學作大群館學生宿舍，教育部今天終於出面回應。教育部高教司長李彥儀表示，教育部高教司所管的大學校務基本資料庫中，要求大學必須填報學生宿舍床位，文化大學確實將大群館420個床位填入資料庫中，教育部也據此給予獎補助款，至於獎補助金額多少，尚未細查。教育部1年給文化大學1億元獎補助款，據悉，大群館約獲教育部補助300萬元。

李彥儀表示，文大填報資料大群館有420床床位，含括在文大的宿舍床位數內填報給教育部，也確實納入私校獎補助款的指標之一，依床位數獲得私校獎補助款，確實有獲教育部的補助，文大整體每年拿到1億元私校獎補助款，學校會連同自由資金併同使用。

有關於台北市政府宣稱大群館使用區分認定的主管機關，李彥儀則明確表示，使用分區當然是由地方政府認定，依相關規定由台北市政府認定，而根據文大填報資料，大群館是宿舍，納入校務基本資料庫和獎補助款，台北市政府宣稱將行文教育部，教育部並沒有收到公文，經查，北市府公文是發給文化大學。

如果文化大學和大群館業主解除契約，李彥儀表示，教育部將會請文大另尋可租用房舍作為學生宿舍，她也呼籲各學校如租用民間房舍作學生宿舍，要加強注意學生的居住安全和品質。