文大宿舍案爭議 侯友宜批民進黨打負面選戰

國民黨新北市長參選人侯友宜面對文化大學宿舍案爭議，呼籲民進黨不要再打負面選戰。（記者賴筱桐攝）

2018-06-20 16:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜涉入文化大學宿舍案，爭議持續延燒，儘管辦公室上午發布6點聲明，質疑聲浪仍未停止。侯友宜今天受訪表示，老縣長得到民進黨的資源，才會用那麼大的力量來打負面選戰，他呼籲回歸正確的選舉方式，至於是否提告，他未正面回應。

侯友宜今天下午出席板橋區里長座談會，媒體詢問是否自己召開記者會，將文大宿舍案爭議說清楚？

侯友宜表示，面對各界聲音，他已經屢次對外說明，而且請律師召開記者會，今天又發布新聞稿回應，他針對大家的提問，會隨時、清楚地跟各位報告。

是否採取法律途徑？侯友宜回應，他會把惡意抹黑、攻擊的事情蒐集起來，希望大家不要打負面選舉，好好針對新北市的政見做出表示。他說，選戰本來就是要針對新北市未來的發展，提出好的願景與市民報告，這週以來，對手盡全黨所有的力量來打負面選舉，用抹黑戰術，民眾一定是深惡痛絕。

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌指新北市府幫忙輔選，侯友宜表示，中央政府、黨的資源都在民進黨手裡，「老縣長得到這些資源，才會用那麼大的力量來打我的負面選舉、抹黑我，惡意攻擊我的人格」，民進黨幫蘇貞昌才是最多的。

記者追問是否提告，侯友宜未正面回應，他說，希望大家為新北市提出好的政見，這才是應有的態度，並呼籲對手回歸到正確的選舉方式，這才是在比賽過程應有的風度。

網路流傳新北市議員黃永昌撤除與侯友宜的合照，侯友宜笑答，「那是過年的看板，用久了該換一換，這是很正常的現象」。