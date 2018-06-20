連坐處分！民進黨違紀參選助選家人一起罰

2018-06-20 15:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕因應今年年底5合1選舉，為了避免相互殘殺，瓜分票源，民進黨彰化縣黨部今天出重手，年底選舉，若未獲黨提名而執意參選的民進黨員，一旦違紀參選將會被祭出連坐法，當事人最重要被開除黨籍處分，其助選家屬包含父母、配偶在內，都將躲不過黨籍處分。

甫走馬上任的民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，黨部會以彰化縣選舉委員會辦理參選登記截止日為基準，依照民進黨中央執行委員會（簡稱「執委會」）和評委會決議，處理今年年底彰化縣議員、鄉鎮市長選舉提名人選，只要非黨籍提名人，未經同意參選，將被處以黨紀處分。

邱建富指出，黨部會先口頭警告後書面通知停權，再嚴重開除黨籍處分，同時，從現在開始到選舉正式登記截止日這期間，若黨員謾罵、攻擊或侮辱民進黨及從政同志，縣黨部查獲後提報中央執委會處分，當事黨員若同時擔任中央幹部，如全國黨代表，縣黨部直接呈報黨中央處理。

民進黨員不乏夫妻檔、父子或母女檔，家屬為最佳助選員，不過，一旦違紀參選，當事人之外的家人，會不會受到黨紀對待？對此，邱建富表示，家人助選一併連坐法，以此貫徹黨紀，而且，即使自行退黨參選，黨部也會追蹤，未來即使黨選了，依規定5年之內無法再加入民進黨。