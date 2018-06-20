文大宿舍爭議 侯辦發布6點聲明澄清

侯友宜辦公室聲明如下：

第一，又昱公司設立是為了合法報稅，又昱公司前身為友友投資有限公司，為方便管理及報稅，在會計師建議下，83年創立友友投資有限公司，資本額為2500萬元，民國90年更名為又昱實業有限公司，83年迄今合法設立在板橋。公司設立時，代表人為任美鈴，102年變更為侯昱帆。

第二，又昱公司屬於微型公司，將稅籍（公司地址）合法設立於記帳士處，是民間常有的經營態樣，公司設立是為了興建標的物（現大群館）出租時，能合法開立發票並報稅，絕無逃漏稅情事。

第三，又昱公司報稅將押金利息納入，規格之高國內罕見。大群館未統租給文化大學前，由任美鈴獨立管理，公司沒有聘僱專職員工，建物修繕、清潔等工作委外處理，與每位房客皆簽訂租賃契約，預收房租押金部分，也先將押金利息計入收入，一併開立發票。

第四，土地超過9成為娘家繼承，其餘搭配購買周邊私有或國有畸零地。位於華崗段二小段0616地號的土地，是任美鈴婚前（民國70年）繼承自娘家，任美鈴繼承5分之2、母親繼承5分之2、姊姊繼承5分之1。整塊地507坪，約9成5是娘家家族共同持有，規劃興建時為了基地完整，包括換地18.43坪及購買周邊私人及國有畸零土地約27坪。

第五，建物興建資金部分為合資，資金主要來源為陳某清償任美鈴娘家債務約3500萬元。任美鈴雖擁有土地持分，但無興建資金，向娘家借錢後以租金收入償還。建物民國85年由「友友投資有限公司（又昱實業有限公司前身）」取得建照，86年取得使照，興建地下1層至地上5層樓共99戶，工程價款為3600萬元，絕非外界訛傳的1.7億元。建物完成後的租金收入，依權利比例分配給各地主（股東）。

第六，大群館以住宿類第1組（H1類組）進行公安申報均合格，86年迄今各級政府無認定違規。大群館以集合住宅規定管理，依規定，11樓以下的集合住宅不需要進行定期公安申報。101年12月12日台北市政府官員及台北市議員到場現勘，認定全棟建築物是學生宿舍，應依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，當時北市府對使用人（文化大學）開罰6萬，要求限期改善。自101年進行安檢申報迄今，皆獲得查核合格的結果，無違規或應改善情事。