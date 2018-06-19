把台灣列中國領土 中國公使：鼓勵美國航空公司跟進

2018-06-19 22:45

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕對於中國要求外國航空公司在網站上將台灣列在中國之下，中國駐美公使李克新今天表示，要在一個國家做生意就要遵守這個國家的法律，否則會面臨處分，很多國家的航空公司已經這麼做了，他也鼓勵美國航空公司這麼做。

中國智庫「中美研究中心」今天舉行川普就職兩年的美中關係研討會，李克新應邀演講。他在回答問題時表示，美中建交是以三公報為基礎，其中核心是一個中國政策，馬英九政府時代因為兩岸在一中政策上有共識，所以關係順暢，台灣可以參加世界衛生大會，有些國家想與中國建交，中國也打住。

李克新說，現在，台灣在綠黨執政後，蔡英文不承認九二共識與一中政策，美國主張蔡英文在就職演說中的說法是中性的，事實上承認了一個中國政策，「但我們不認為如此」，如果台灣不接受一中政策的架構，任何事都很困難。

李克新演說時表示，美中關係要坦誠，有些問題可以談判，但台灣問題是不能談判的，因為對中國而言，台灣不是外交議題，而是主權問題。在一中框架上，美台關係也可以增進，但中國看到有些人要打破這個框架，台灣旅行法是一個非常錯誤的舉動，還有國會今年的國防授權法，他認為，這些舉動最後「會讓可能的變成不可能」，他擔心任何在台灣問題上的誤判會帶來不必要的後果，因為沒有任何一個中國政治人物可以在台灣問題上妥協。

被問到美國總統川普十八日宣佈再對中國兩千億產品課稅，中國是否會繼續報復？李克新雖強調中國不會在壓力下屈服，但也透露中國求和的意圖。他說，中國改革開放的地圖很明確，希望有穩定的環境，也會嚴肅追求這個政策。美中在貿易方面一直很嚴肅地談判，也達成重要進展，「我們希望繼續談判」。

談到川普，李克新說，「這個政府非常特別，每天都有川普推特」，他們嚴肅看待川普總統十八日的宣佈，但他希望「這是一個策略」，而不是美國的政策，今天宣佈的事情明天可能會變，他認為最終「大家都會回到談判桌上」，因為沒有別的路走。

美國防部長馬提斯日前演講時表示，中國想要恢復明朝的「朝貢制度」讓其它國家對北京磕頭，李克新今天也表示，馬提斯對中國意圖的理解是非常錯誤的。