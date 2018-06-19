姚文智嗆96億蓋2萬公宅 柯市府酸︰需要60年

2018-06-19 16:04

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲規劃996億元興建2萬戶公共住宅，民進黨台北市長參選人姚文智近日說只需要1/10、意即96億元蓋完，柯昨又回嗆：「如果有那麼好的事，怎麼輪得到他想出來，難道我們智商有那麼低嗎？」。豈料，台北市都發局長林洲民今下午加碼開記者會，指初步估算的政見，要60年才達2萬戶，且公宅9成造價向民間索取，社會不公義負面可想而知。

都發局副局長王玉芬說明，民間都市更新基地平均規模為2474平方公尺，如做公宅並申請都更△F4容積獎勵（捐贈開闢公益設施或改善公益設施成本之）15％容積獎勵，在已住三區225％容積率計算，平均一個基地可做19戶公宅；如將容積獎勵提高至2倍，一個基地可取得公宅為63戶。

王玉芬接著表示，如以2萬戶公宅推算，要有318個建案才可達成，過去20年北市完成122個都更案，因此要60年才可以達2萬戶。

林洲民表示，根據姚文智的政見，不僅需要60年以上才可以取得2萬戶，且有公宅造價有9成資源，要向民間投資索取，「代價就是沒有壓住蹺蹺板這一邊」，讓天平私被有資本取代，「這社會不公義負面現象是可想而知的」；如要加速公宅時程，北市卻要付出高額容積，「對城市發展是否正面？需要討論」。

林洲民說，北市府編列996億元公宅預算，換得只租不售的公宅、附屬社福設施，都屬於市民永遠的公共資產；如該資產經由私人投資者取得，那政府功能就消失。