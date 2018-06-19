美參院要求美軍參加台灣軍演 外交部續推雙方關係深化

2018-06-19 12:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議院18日通過「2019年國防授權法案（NDAA）」，其中關於要求美軍參加台灣漢光演習與醫療船訪台的台灣相關條文都被保留。外交部今天對此表示，感謝美國國會積極推動台美軍事交流，將關注後續進展，並持續推動雙方關係深化發展。

美國參議院18日以85比10的票數通過「2019年國防授權法案（NDAA）」，法案意見中要求美國防部長不得邀請或促成中國參加環太軍演，除非能向國會的軍委會證實中國已停止在南海所有造島活動。而台灣部分也列在參院意見（sense of Senate）終，表示美台應拓展人道救援和救災的合作，包括美軍醫療船赴台，要求美軍適當參加台灣軍演，像是年度漢光演習等。

法案指出，台灣關係法與6項保證為美台關係的基石，美國應強化與台灣的防衛及安全合作，支持台灣發展有能力、妥善率和現代的部隊，足以維持有效自衛所需的能力。

外交部發言人李憲章今天在例會中對此表示，上個月24日眾議院軍事委員會通過眾院版NDAA後，參院這次也通過，兩院版本有些不同，但台灣相關部分仍然保留在裡頭。外交部感謝美國國會在年度授權法案中積極推動台灣與美國軍事交流，也會關注後續發展。

李憲章說明，參眾兩院版本不同部分需要協商，通過一致版本再送給川普總統簽署。外交部將持續關注後續發展，與美國行政部門保持密切聯繫，推動台美關係深化與進展。