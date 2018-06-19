挺蕉農、救香蕉 高雄蕉農研發成功「香蕉米乖乖」

高雄旗山在地蕉農郭泰呈說明香蕉米乖乖的原料與口感（記者王榮祥攝）

2018-06-19 11:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕揪團挺蕉農﹗高市議長康裕成今偕同高市議會民進黨團，在議會舉辦「香蕉米乖乖」試吃會與揪團活動，康裕成宣佈民進黨團已率先預購1千包香蕉米乖乖贈送高雄育兒院孩童，今中午12點開始，民進黨團議員將同步在臉書或Line、公告揪團預購。

高市議員陳信瑜透露，香蕉米乖乖原價每包30元，網路上有人喊到40元，有興趣民眾要把握機會。

高市旗山蕉農、也是高市型農的郭泰呈說明，香蕉米乖乖是委託台灣乖乖公司製造，蕉農先把香蕉打成泥，再交由乖乖結合米穀粉製作而成，吃起來時前面會是香蕉味，後面是米的香氣，層次趕很獨特。

郭泰呈表示，香蕉米乖乖預計本月25日開賣，第一批2萬4千包已被預訂一空，目前正趕製第二批﹔25日開賣後會在旗山老街、高雄物產館、及臉書粉絲團販售。

高市農業局說明，香蕉打成泥後可透過冷藏等技術，讓保存期限再延長，製作成香蕉米乖乖可以放更久，對於香蕉通路有一定幫助﹔農業局長期以來透過多元行銷方式，包括拓展國外市場、以及加工產品，協助果農推廣優質農場，期盼未來會有更多類似香蕉米乖乖的成功經驗。