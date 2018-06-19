姚文智譏做不到月票0元 柯P反嗆：請公布計算公式

2018-06-19 09:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰增溫，台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智，近日頻為雙北大眾運輸定期票隔空互槓。姚文智日前放話自己上任後月票可降至0元，卻遭柯狠酸「選不上亂喊價」；姚昨天不甘示弱反譏柯「不用功、不用腦」。對此，柯今再嗆，月票1280元的方案是市府經過長時間計算才推出，既然姚文智提新方案，「請他公布明確的計算公式，到底怎麼做」。

柯今天上午搭公車上班途中被媒體問到捷運月票一事時表示，叫他（指姚文智）公佈答案就好，到底要怎麼辦，應該有SOP、明確計算公式。

柯指出，自己這次競選主軸「進步價值、光榮城市」底下，其實還有一個務實與對話，指的是人民已厭倦藍綠意識形態的對抗，需要的是政府解決生活上面的問題，包括托嬰、托幼、托老、交通運輸，這些才是政府每天應該要去處理的；當前的台灣卻是「政治遠大於政策」、「政府沒有解決人民每天的問題」，所以他才喊「政治要落實在人民生活每一天」。

有些候選人說捷運可以0元、或是公宅只要用10分之1的價格就可以蓋，他都很想問「到底是真的還假的」；就像學校裝冷氣事件也是這樣，很多人都只有政治判斷卻沒有政策判斷，然後拚命加碼。

柯更主動再提重陽敬老金一事。他認為任何候選人當上市長，都不會把他現在推的老人福利系統取消，「如果要重發敬老金，就代表北市府每年需要要多花10億」，大家應該思考「怎麼花對整個老人福利系統最有效率」，他也慢慢發現大家不肯理智思考。所以這次選戰，他看來是台灣社會的一個抉擇，「大家要開始建立一個務實社會，理智思考我們要面對的問題」。