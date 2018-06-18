社會住宅政策遭譏 姚文智反批柯：只要讀點書就好了

2018-06-18 16:10

〔記者周彥妤／台北報導〕針對社會住宅政策，民進黨台北市長參選人姚文智昨主張，改從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑，推動「混居型社會住宅」，藉由容積獎勵，政府僅需花費營造成本，只要市長柯文哲花費的10分之1，96億就可興建一樣數量，足足省下900億。柯今受訪反譏「有那麼好的事，怎麼輪得到他想出來，難道我們智商那麼低？」姚數度痛批柯，自己主張的模式是各國發展趨勢，「拜託，讀一點書！柯文哲，只要你讀一點點書就好了啦！」

姚文智今下午於立法院召開記者會，他表示，過去花1000億元，現在花100億元，他的主張當然可成事，只要對社會住宅有研究、有讀一點書，「拜託，讀一點書」，「認真一點，當你花了市民快1000億，認真一點」，荷蘭、比利時都有很多混居型社會住宅，其實柯考察過的舊金山也是如此，大馬也有各種不同混居，透過民間資源導入，回饋到另一塊基地，這也屬變種混居型社會住宅，這類型是全世界趨勢，「柯文哲，只要你讀一點點書就好了啦！」

姚文智強調，目前北市社會住宅數量很低，眾所皆知，所以容許找地蓋房，因為要追量，但追到一定程度就應調整，思考政府耗費預算如何節省，結合民間資源，透過系統性政策，導向混居型社會住宅，而政府不要花太多錢。

姚文智說，這個政策也不是他發明，沒有那麼厲害，自己也不會標榜智商，這是大家Google到第三頁就會看到，要思考該政策怎麼因地制宜，才是城市治理的對策。

姚文智痛批，真的要省錢的政府，要找出好的政策，全面系統檢討問題，這才是市政治理，「誰不會耍嘴皮子？標榜自己誰不會？讀點書有那麼困難嗎？」

對於柯說「選不上亂喊價」，是否遭人身攻擊？姚文智說，選完才知道，這個選舉期待的是，城市關鍵的變革，要發展為城市運動，選舉是這個運動的一環，大家要重新調整思維，例如我們要發展智慧城市，它是跨界創意整合，例如說解決少子化、高齡化，必須在空間、資源改造，重新調整。

姚文智說，北市面對那麼多城市問題，其實是要做政策研究，而且非常深入，不是譁眾取寵，不是每天在講三足鼎立，大家說你選不上有意義嗎？姚文智說，決定誰選的上是市民朋友，相信市民會在這場選舉，選擇對北市未來有幫助的政策，讓城市得以脫胎換骨。