海上加油整補難度高 敦睦艦隊官兵展現高超戰力

「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」在航程中，平均每3至5天進行一次海上加油，射繩槍手須考量風速及風向，正確發射撇纜槍繩至受補艦，為雙艦之間建立供油管運行的高線鋼纜及電話繩，責任重大。（圖由軍聞社提供）

2018-06-18 11:23

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍107年敦睦遠航訓練支隊結束友邦訪問任務返國，根據軍聞社今天報導指出，在高達105天的航程中，平均每3至5天就要進行一次海上加油，

油彈補給艦磐石號與接受補給的飛彈巡防艦，在海上要維持等距等速併航，還要時時留意海洋湧浪變化，不僅困難度超高，更具有極高的危險性，敦睦艦隊官兵則是展現高超的訓練成果，順利達成任務。

此次的敦睦遠航訓練支隊是由1艘油彈補給艦及2艘飛彈巡防艦組成，油彈補給艦可在海上對1艘飛彈巡防艦實施加油整補，也可左右開弓，同時對2艘巡防艦進行整補，考驗艦上官兵平時訓練有無到位。

根據軍聞社今天報導指出，敦睦艦隊平均每3至5天就要進行一次海上加油，實施海上整補加油時，各艦要以等距等速狀態航行，隨後由射繩槍手考量風速及風向，正確發射撇纜槍繩至受補艦，為雙艦之間建立供油管運行的高線鋼纜及電話繩。

在海上加油時，為掌握時間，受補艦官兵須同心協力，在「1、2、1、2」整齊的答數聲中奮力牽引油管，並以輪帶、衝刺方式讓受油器密切接合，確保加油作業順遂。

結束海上加油任務後，磐石軍艦海上加油作業完成時，部位指揮在整補站仔細觀察油管各鞍座滑車間距，並用手勢引導絞機控制人員收回油管。

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