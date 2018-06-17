「政績」是選擇市長唯一標準！蘇貞昌與林智堅並肩包粽

2018-06-17 17:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌啟動全台輔選行程，走訪各縣市傳承市政經驗，首站來到新竹市長和宮，與爭取連任的市長林智堅、民進黨12名議員參選人同台造勢，應景「包粽」象徵包中，蘇貞昌對林智堅的創意與執行力讚譽有加，呼籲市民「政績是選擇市長的唯一標準」，讓竹市這個「培養年輕政壇力的搖籃」，能與林智堅形成「會做事連線」，帶年輕團隊逐步實現偉大城市的夢想。

端午節前夕，蘇貞昌首站輔選來到新竹市包粽，力挺林智堅與12名民進黨議員參選人，要以全國知名度打出在地品牌，盼民進黨6名新人、6名現任議員能達成全壘打。

蘇貞昌說，林智堅的治理已經讓新竹市獲得改變，大家都看得很清楚且都給予肯定，他要大聲呼籲：「政績是選擇市長的唯一標準！」

他說，竹市原本許多殘破的地方，如今都成為美麗的景點，竹市正在加快速度起飛進步，林智堅不僅施政成績亮麗，而且各方民調顯示，林智堅讓竹市從原本各界忽視的地方，變成幸福城市第一名，實在了不起！

林智堅形容，市政的推動和在議會問政就像包粽子，好的粽子需要不同餡料用黃金比例組成，就像年底民進黨選舉推出的候選人，代表世代性別族群的團隊合作，包括二分之一新人、三分之一女性、四分之一客家籍，「是黃金的組合」！

林智堅說，竹市雖只有44萬人口，但有大的戰略，成為全台創稅最高的城市，所以新竹市民也應該擁有更好的建設，「新竹改變，已經實現！」

蘇貞昌說，民進黨一向樂意提供空間讓年輕人參與公共事務，林智堅當年的競選團隊平均年齡不到40歲、市政團隊不到50歲，本次參選的議員更有一半是初次參選的年輕世代，竹市儼然成為培養年輕政壇力的搖籃。