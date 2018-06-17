蘇貞昌看板走年輕風 侯友宜：會走出自己格調

國民黨新北市長參選人侯友宜。（記者陳心瑜攝）

2018-06-17 11:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近推出第2款特色競選看板，參考已故的流行天王麥可傑克森的經典戴帽造型，媒體今天詢問國民黨新北市長參選人侯友宜對此看法，侯友宜回應，自己要更努力，會照自己的步伐，努力做自己。

侯友宜今天早上到泰山區佛國寺出席方丈悟禪大和尚陞座大典，面對媒體詢問對蘇貞昌新一波看板看法，侯友宜說，會走出自己的格調，自己是一個務實的人，會賣力地想法與市民做連結。