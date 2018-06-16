文大宿舍爭議 綠委公布租賃契約嗆：侯友宜這下挫賽了！

新北市前副市長、國民黨新北市長參選人侯友宜。（記者翁聿煌攝）

2018-06-16 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜與妻子娘家，涉及文化大學「大群館」宿舍的爭議案持續延燒，侯友宜對此強調一切合法，若有問題就會立即解約。對此，民進黨立委林俊憲在臉書公布「大群館」租賃契約，強調「侯友宜這下挫賽了」。

「真相只有一個，侯友宜就是個騙子。」林俊憲說，侯友宜嘴巴說一套，從契約證明，事實上做的完全是另一套，「一手拜關公，一手包租公，是個說重情重義，卻在炒五坪五億的騙子」。

林俊憲指出，這份跟文大簽訂寫明做「學生宿舍」使用的契約，是侯友宜親自出席和文大簽約，「他徹底、完全知情。當真相現在被揭開，不是再裝就不像，而是侯友宜根本沒有再裝的空間了」。

再來，文大這幾天也在說謊，當被社會質疑為何跟侯友宜簽訂「每年租金漲5％」的不合理契約時，文大當時一定以為契約不會曝光，就以公開欺騙社會作為回應，表示「每年都可以議定漲或不漲，所以也可以不漲啊」。然而，在契約公布後，證明文大說的全是謊言，「目的就是包庇自己和侯友宜之間的不合理利益輸送情事」。

林俊憲指出，大家可以看看契約內容的3之4條，裡面清楚寫明，「應逐年調漲，每年調漲一次」、「其調漲幅度為前一年年租金之5％」，法律用語是「應」不是「得」，意即根本沒得談，不漲就算違約！

林俊憲最後強調，契約全文已經公布，若真相已水落石出還選擇要支持騙子的，那也只能感到無奈；「至於欺騙社會，應該要有什麼懲罰？就讓大家來決定吧」。