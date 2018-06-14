退休金少3成、嘆無法出國「晚景淒涼」 李家同被酸爆

2018-06-14 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕公教年金改革7月1日正式上路，最近不少退休公教人員陸續收到「退休所得重算處分書」，許多人看到處分書內容則抱怨連連。而清大榮譽教授李家同昨（13日）也收到退休所得重算處分書，他感嘆的寫了封標題為「三封信」的文章傳給朋友，表示看到退休金少了3、4成，覺得難過、晚景淒涼，「已無法去美國參加同學會」。

相關新聞被轉貼到PTT上，不少網友無法認同李家同的看法，留言酸他「富人的煩惱真奢侈啊」、「我記得他不是老是要年輕人有國際觀 所以改革年金跟國際接軌他就受不了了 真的是好笑」、「又不是窮到活不下去 到底在哭什麼」、「無法去美國參加同學會....這算生活必須保障的一部份嗎?」、「教授的委屈我了解 不過這論點不太認同啊....」、「知道星際大戰在白宮了沒」。

綜合媒體報導，李家同表示，他確實有寫「三封信」的文章，但只是因為收到退休所得重算處分書讓他心情不好，想藉文章向朋友表述自己的心情，沒有把文章PO在個人臉書，單純是因為「羞於公開」。

李家同說，13日收到一封雙掛號的信（退休所得重算處分書），裡面清楚的列出他年金逐年減少的資料，相信不管誰看到這種信都會難過。李家同坦言，當初他是同學中唯一一位從美國返台教書的人，知道台、美兩國薪水無法相比，所以沒抱怨過薪水低，但看到這封處分書讓他有晚景淒涼的感覺。

李家同也說，在美國的同學們最近寫信給他，討論是否在芝加哥聚會，還有高中同學邀他到加州坐遊輪旅行，但因為年金減少了3、4成，讓他感嘆「現在不能去芝加哥，也不能去加州坐遊輪了。」