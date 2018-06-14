殘貨處裡送社福 北農常董：吳音寧這樣做幫公司省錢！

市場七大公會今召開記者會力挺吳音寧。（記者楊心慧攝）

2018-06-14 11:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司風波不斷，市場七大公會今召開記者會力挺北農總經理吳音寧，中華民國青果商業同業公會聯合會理事長、北農常務董事邱進福表示，先前殘貨的問題，吳音寧一直被抹黑，事實上她這樣做是幫公司省錢，報廢1公斤要花4元的成本，但後來她送社福團體的成本1公斤只用2.1元。

中華民國青果商業同業公會聯合會、台北市青果商業同業公會、台北市蔬菜商業同業公會、台北市青果進口承銷協會、台灣省青果運銷合作社、台北市農產承銷商業協會、台北市農產運銷發展協會等七大市場公會，今天上午在第一果菜批發市場舉行「認真做事不容被抹黑」記者會，力挺吳音寧。

被問到對吳音寧殘貨處裡的看法，邱進福表示，歷任總經理面對殘菜都直接報廢，但光是運到焚爐廠的成本，1公斤就要1元，另外果菜公司還要補助農民，一公斤給3元，成本總共為4元。邱進一步指出，吳用業務推廣費一公斤2.1元的成本送菜給社福團體，這不是幫果菜公司省錢嗎？也不會影響後面的貨車進場。

邱進福強調，希望不要在吵殘貨的問題，外界一直抹黑，根本是雞蛋裡挑骨頭，吳音寧為何要去背這黑鍋，七大公會為何會挺她？因為她被大家凌辱的太慘了！