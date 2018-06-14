文大宿舍惹議 侯友宜：樂見北市都發局介入

2018-06-14 10:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長參選人侯友宜太太任美鈴名下房產出租給文化大學當宿舍，近日引起風波，侯友宜今天透過競選辦公室發布新聞稿表示，樂見台北市都市發展局介入了解，也希望都發局在最快時間內，表達主管機關立場。

侯友宜指出，民國86年位於華岡段2小段616地號的屋舍屬於太太家族的財產，從規劃到興建使用階段，一切依法規辦理，並在100年統租給文化大學。101年經歷過台北市議員及市府官員現勘並給予行政指導。一切依規定善盡管理責任，歷次公安申報亦合格，市政府函覆的公文也表示合法。

侯友宜強調，如果台北市政府認為該棟房屋有任何違規使用，或是目前的管理單位文化大學有其他考慮，他都願意配合辦理。此外，若主管機關或管理單位認為現狀應做任何處理，他希望能夠在暑假前提出意見，減低對同學的影響。

侯友宜表示，他可以理解公眾人物在選舉中一定會面臨嚴格的檢驗，但是多年來相關公文證明一切合法，現在卻無端冒出一堆問題，縱然現在的大群館產權雖屬太太家族共同持有，但他及家人願意就主管機關或文化大學的意見，配合辦理，也希望主管機關能明確地澄清說明。

侯友宜沉重地表示，選舉年就會有這類似一再扭曲事實的情節發生，他很遺憾。