雲林上場！張麗善公布參選雲林縣長競選主視覺

張麗善重申未來雲林要當主角，不是配角，再次挑戰縣長寶座。（記者廖淑玲攝）

2018-06-13 11:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「雲林上場」！雲林縣長參選人張麗善今天公布選戰的競選主視覺設計，以雲林不該一直當配角，今年底換雲林當主角，各鄉鎮市長參選人、縣議員參選人都到場助勢，營造共同上場迎向勝利的團結。

張麗善說，雲林多年來被台灣社會忽視，但雲林人默默的付出、耕耘，沒有理由總是被忽視、被遺忘，雲林不該永遠扮演配角，雲林不只是農業大縣，而是可以成為台灣邁向世界的門戶，帶領台灣走出目前經濟困境的主角，而她不缺席願意擔任總舵手。

張麗善表示，以雲林擁有廣闊良田、最大的工商產業腹地，勤奮的雲林人耕種出供應全國農產；悠久的歷史文化，深厚的民間信仰與質樸的人情，培養出像奧運金牌許淑淨這樣世界出名的優秀運動員。

張麗善指出，雲林在87水災後展開人口外移的辛苦歷史，時至今日，人口外移、人口老化仍然是雲林的痛，儘管雲林本身的條件不輸他縣市，只是缺乏一個發展的契機，

張麗善的「雲林上場」主視覺LOGO是由新銳設計團隊創作，因為感受到雲林人對這塊土地的愛與期待，將雲林設計成像是一隻準備展翅高飛的鳥，也像是一把等待被點燃的火炬，雲林會帶領台灣飛向充滿希望的未來，也會點燃屬於雲林人的熱情、照亮台灣的未來。

現場並邀請5名青年，分別是布袋戲文化工作者、青年農民、上班族、虎科大學生，及體育選手說明各自領域對雲林未來期待與心聲。

張麗善強調，雲林到處是珍珠，她要串起珍珠，推動經濟上場麥寮港開放成工商綜合港、農業上場爭取專屬雲林農業改良場，文化上場推廣布袋戲與宗教文化「轟動武林、驚動萬教」走上世界舞台、教育及體育上場給年輕人舞台、市場與機會，全場高呼「雲林上場」，士氣衝到最高點。

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