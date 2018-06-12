內政部強調身分證評選絕無黑箱 15:30開記者會說明

內政部長葉俊榮強調新版身分證評選過程「一點都不黑箱」。（資料照）

2018-06-12 14:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「身分證明文件再設計」得獎名單昨出爐，由於設計獎「形｜SHAPE」與人氣獎「嶼民在地」獲得票數過於懸殊，引發民眾質疑，內政部將於下午3時30分召開記者會說明。內政部長葉俊榮強調評選過程「一點都不黑箱」，但對於「嶼民在地」未獲設計獎是否是因上頭沒有國旗，葉俊榮僅回答「謝謝」。

目前的中華民國身分證發行已逾10年，為推動晶片國民身分證「自然人憑證、國民身分證」二合一的設計方向規劃及創新，內政部主辦之「身分證明文件再設計」得獎名單昨公布，首獎「設計獎」得獎主為設計師魯少綸的創作「形｜SHAPE」，人氣票選僅獲得46票，而人氣獎「嶼民在地」則獲得近10萬票，遭受網友質疑。

葉俊榮今出席「107年資深績優村里長、地方民代及民政人員表揚大會」並受訪。他指出，評選過程一點都不黑箱，這活動本來就是以專業評審為主，網路投票呈現的是另一種人氣獎，設計獎的部分是由專業團段詳細討論、評審出來的結果，事先都有說明遊戲規則。

葉俊榮說，本次評選完全沒有黑箱的情況，感謝所有專業人士參與評審，也恭喜所有得獎作品，人氣獎、設計獎都獲得大家的肯定，。

媒體追問人氣獎是否因上面沒有國旗而未獲得設計獎，葉俊榮為趕赴活動，僅說「謝謝！謝謝！」後隨即進入活動會場。

內政部將於下午3時30分，召開記者會針對對該活動做進一步細節說明。