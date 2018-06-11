蘇貞昌批國家電影中心延宕 新北市府反嗆「拖延的是老縣長」

2018-06-11 15:03

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌10日對10年前核定的國家電影文化中心，至今還沒有完工，認為工程延宕，在國民黨新北市長侯友宜回應後，新北市府發言人張其強也跟著出面指，國家電影文化中心一再拖延「只能證明，老縣長口惠實不至，一再上演」。

蘇貞昌10日參加社會力小英之友會茶會，提到在前往會場的路上，看到路旁的圍牆寫著「國家電影文化中心，即將要來這裡」，蘇貞昌說 「即將」太久一點，因為國家電影文化中心在他當行政院長時就已核定，但10幾年過去，卻還是只有圍牆上一句漂亮的口號，感嘆這個「即將」未免太長太慢了。

蘇貞昌當時也說，市民繳稅如果慢一天就要被罰款，市政府慢了多少天，不受處罰還要繼續當，這不是市民的期待，強調自己是非常準時的人，只要他當市長，工程就絕對不會延遲。

張其強說，國家電影文化中心從民國93年提出構想，一直到民國97年，這4年期間，老縣長歷經了台北縣長，總統府秘書長，再到行政院長，除了光會核定之外，又做了什麼？預算在哪裡？計畫真的可行嗎？根本就是「口惠實不至」！

事實上，就是因為當初行政院的預算遲遲沒有下落，對最初的開發構想，從中央到民間，一直都有質疑，才會從93年一直到民國105年，最後由朱立倫與文化部簽約，確定合作模式，先從國家電影中心開始進行，106年規劃設計，招標施工，107年動工，108年8月完工；從當初的預算沒有核撥，計畫的可行性不斷受外界質疑，都是在老縣長任內。

至於蘇貞昌辦公室所提的「40億的大建設，縮水成4億」，張其強強調，老縣長不妨多去聽聽民間的聲音，新北市真的需要如此龐大的影城嗎？真的還需要如此龐大的典禮場所嗎？電影環境早就已經不是老縣長那個時代的的環境了，依目前的國片環境和需要，這40億應該有更值得投資的地方。