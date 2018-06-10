黨產會：國民黨指示救國團 對僑生進行政治教育

2018-06-10 00:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會近日調查發現，中國國民黨在1956年中常會上決議，每年由黨中央第三組會同中國青年反共救國團，對於要返回僑居地的華僑學生，利用寒暑假予以集中訓練，加強灌輸反共愛國的政治教育。

據黨產會調查，國民黨在白色恐怖年代，中央黨部共轄一處、六組、五委員會及革命實踐研究院，第三組專門負責海外黨務，組長鄭彥棻身兼僑委會委員長，三組副主任陳元，則是蔣經國在以前三青團的學生。

1952年10月21日，鄭彥棻在台北主持召開第一次僑務會議，會議通過成立「華僑聯合救國總會」。國民黨總裁蔣介石親自出席致詞表示，僑務會議是反共抗俄的偉大結合，必須團結全球僑胞、反攻大陸。

「救國團受黨指示，負責對華僑學生進行思想教育！」黨產會指出，1956年12月，國民黨召開319、320次中常會決議，華僑中學因與華僑大學先修班同一校舍、同一校長，該校僑生黨員年齡較大，擬准參加華僑大學先修班知識青年區黨部組織活動。

該會議記錄載明，其他中等學校僑生年齡在18歲以上者，不論其班級，准由各中等學校教職員黨部或小組，考核吸收入黨，並由救國團特別加強其平日的政治教育。

亦規定，「中等學校僑生同志於其返回僑居地前，每年由本會第三組會同中國青年反共救國團，利用寒暑假期予以集中訓練，以增進其對主義、政綱及革命理論的認識」。

黨產會委員也透露，已在高階史料「蔣中正日記」找到諸多證據，證實救國團曾受國民黨指揮，負責對華僑學生的政治工作，由於海外華僑是國共之間競爭場域，老蔣曾針對中共陰謀詭計，勉勵海外僑胞提高警覺，並於1952年12月31日在日記寫下「青年反共救國團之組織，全省青年學生，皆可由黨統一組訓矣。」