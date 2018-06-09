我非洲唯一邦交史瓦帝尼 CNN：中國無法拉攏

美國有線電視新聞網（CNN）指出，我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼是中國無法拉攏的國家。圖為總統蔡英文8日在總統府以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王。（資料照）

2018-06-09 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國一直在全球與台灣進行外交戰爭，借助金錢交易和貸款，於5月24日說服布吉納法索與台灣斷交，使得我國在非洲友邦國剩下建交50年的史瓦帝尼，而美國有線電視新聞網（CNN）刊出特稿，指出史瓦帝尼是中國無法拉攏的國家。

據《CNN》報導，台灣佛教徒2011年在史瓦帝尼建造阿彌陀佛中心，讓3歲至19歲的孤兒或貧苦家庭的孩童，來到這裡學習佛經、功夫和中文。15歲的少女Nozipho Mpapane已經在這學習9年了，她以中文說著「台灣和史瓦帝尼成為朋友之後，對我們非常有益，因為史瓦帝尼的孩子們現在可以上學了。」

今年4月，台灣總統蔡英文前往史瓦帝尼訪問，她坦言中國正在進行金錢外交，以說服各國改變邦交。在史瓦帝尼，台灣的影響力可見一斑，由台灣投資的醫院正在建造中，也開始進行農村電氣化工程，史瓦帝尼學生拿獎學金到台灣留學。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世則先後16次前往台灣展開正式訪問，這次則是第17次，他搭乘專機於8日抵達台北，這代表恩史瓦帝三世正是聯繫兩國交往的關鍵人物。

台灣駐史瓦帝尼大使陳經銓則說，兩國的雙邊關係讓人相當自在，他每天晚上只要1分鐘就能入睡，顯然沒有受到中國壓力的影響。陳經銓更透露，只要恩史瓦帝三世有空，他可以隨時要求覲見。

不過，《CNN》提醒台灣仍要多加注意中國的動向，因為史瓦帝尼副總理（代理總理）戴保羅（Paul Dlamini）曾說，他不會拒接中國外交部的電話。