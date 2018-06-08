逾8成大專教授違規兼任獨董 陳學聖：下任教長怎處理？

2018-06-08 11:33

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台大校長遴選案延燒。國民黨立委陳學聖今公布數據指出，大專院校教師擔任上市、上櫃公司獨董者共有657人次，逾8成是未事先甚至至今從未取得學校同意函即就任，依照民進黨處理管中閔的同樣標準，下一任教育部長該怎處理？

台大遴選出台大教授管中閔為新任校長，但因兼任台哥大獨董涉違法程序的爭議，該案被教育部退回重新遴選。此案造成朝野不小爭議，最後也導致吳茂昆任職教育部長41天即辭職，事後，金管會發函各上市、上櫃公司，要求提供大專院校教師擔任獨董之資料。

據資料指出，就公私立大專院校教師在上市公司擔任獨董者，共計有372人次，其中就任前即取得同意函的有59人次，就任後取得的有122人次，始終未取得的有191人次；上櫃公司部分共計有285人次，就任前取得同意函的有50人次，就任後取得的有85人次，始終未取得的則為150人次。

陳學聖今天召開記者會公布資料表示，執政黨為「拔管」窮盡洪荒之力，未料是「傷人三分、自傷七分」，陣亡了2位教育部長，民進黨「拔管」最重要的一個理由，就是管中閔上任獨董前沒先取得學校同意函，但在行政部門，也有許多首長未先經過學校同意即先就任。

陳學聖指出，根據金管會的統計數字，若以要求管爺的標準來看，未事先取得甚至從未取得學校同意函就擔任上市上櫃公司獨董的教授比例超過8成，而就此事教育部可以說是自捅馬蜂窩，因此，他想請問教育部或下一任教育部長，未來該如何處理這些教授？

陳學聖說，他從不承認吳茂昆是教育部長，若新一任教育部長無法回答上述的問題該怎處理，也無法以管爺同樣標準處理，他將不會承認新一任教育部長，這是他出給新任教育部長的開放考題，若回答不了，也將成為繼潘文忠、吳茂昆後，第3任陣亡的教育部長。