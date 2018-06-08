不滿美友台政策連發 中官媒嗆聲將爆發「新台海危機」

中官媒指美國近年來對台動作頻頻，改變台海現狀，台海可能面臨新危機。（美聯社）

2018-06-08 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後推出一系列友台措施，讓台海局勢產生微妙變化，加上近日有聲音傳出美國可能派遣航母行駛台灣海峽、美軍應參與漢光演習等，引起中國當局關注，官媒甚至發表社論，直言「須做好應對台海爆發危機的準備」。

川普政府執政後，無論是川普本人與總統蔡英文通電，或是簽署「台灣旅行法」，允許台美政府高層互訪、軍艦停靠台灣，還是最近傳出美軍航母可能行駛台灣海峽，以及美國參議院軍委會通過2019財年「國防授權法案」，讓美軍參與漢光演習等，皆引起中國強烈不滿。

中國官媒《環球網》昨以「中國須做好應對台海爆發危機的準備」為題發表社論，提到美國菁英階層近年來對中國的負面、防範之心上升，除了雙方在貿易上產生的緊張關係外，在安全問題上也展現步步進逼的姿態。內文指出，台海是中國核心利益的標誌性地區，但這樣的情況在近2年出現變化，強調「中美很可惜早晚要面臨一場新的台海危機」。

文中寫到，為打擊台美的囂張氣燄，「不惜走向攤牌」，如果美軍軍艦停靠台灣或美軍與台軍在台海互動，將造成中美關係的根本性衝擊，稱「一旦美國軍艦和士兵出現在台灣海峽和台灣島內的任何地方，中國大陸的軍艦和士兵都會出現在同樣地方」，即使發生直接性的軍事衝突都在所不惜。

這篇社論也引起外媒關注，《路透》報導中提及，該文反映了日前中國媒體宣稱必須做好萬全準備，以回應美國在南海任何「極端」干涉，以及中國今年透過轟炸機繞島、航母航行台灣海峽等軍事行動警告台灣。