中火減煤爭議 中市藍綠議員互噴口水

民進黨團批評藍營監委，引用錯誤資料、倒果為因。（記者黃鐘山攝）

2018-06-07 14:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電廠減煤再傳爭議，台中市議會藍綠黨團壁壘分明，民進黨團批評國民黨30年執政從未減煤，譴責2位藍營監委、立委盧秀燕惡意炒作、做賊喊捉賊；國民黨團則感謝監委盡守職責，認證市府減煤數據有「灌水」嫌疑、打假球。

民進黨團召開記者會質疑說，查案監委仉桂美、章仁香專業背景為政治學與植物學，曾分別擔任新黨、國民黨重要黨公職，現竟搖身一變成空污專家，而且近3年的減煤成果都不算，特別質疑今年選舉年減煤額度，還引用錯誤數據，動機十分可疑。

綠營痛批，盧秀燕完全無視台中火力發電廠是國民黨政府蓋在台中，30年來照單全收中火的許可量，現在還敢跳出來說市府減煤不足，誤導民眾，有如做賊喊捉賊。更何況盧從前不曾替空污改善有具體貢獻，如今為了選舉突然想化身空污鬥士，令人髮指。

國民黨團也召開記者會表示，之前就不斷質疑市府刻意美化減煤數字，現在監察院調查報告明列台中市政府多項減煤數據有「灌水」嫌疑，正式認證台中市政府「減煤打假球」，感謝監委盡守職責，在公理正義一方為市民揭發真相。

藍營怒抨，市長林佳龍非但不反省檢討，反而責怪起監察院，還和民進黨團盡做些穿鑿附會的政治操作，格局低落，建議市府勇敢面對監察院的糾正，出面道歉並具體改善中火減煤才是正道，別再扯一堆藉口，令人笑話。