香蕉、鳳梨價崩 議員請朱立倫吃香蕉

國民黨議員要求新北市長朱立倫針對香蕉等水果價格崩跌問題，提出因應機制。（記者賴筱桐攝）

2018-06-06 11:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來香蕉、鳳梨等農產品因產量過剩，造成價格崩跌，國民黨新北市議會黨團今天聯合質詢，要求市長朱立倫「救農民」、「救經濟」。朱立倫允諾，將比照先前中南部高麗菜生產過剩的情形，由新北果菜公司啟動直銷機制。

國民黨團今天採購大批香蕉及鳳梨，致贈朱立倫、各位議員及市府各局處首長。

國民黨團書記長林金結表示，香蕉及鳳梨價格下跌，農民血本無歸，他要求市府提出因應措施，並建議全市國中小的營養午餐水果採購大批香蕉供學童享用。

朱立倫表示，新北市是全台最大的蔬果消費地，過去每一次發生盛產或滯銷情形，新北市都會主動伸出援手，最近因氣候關係，造成香蕉產量過剩，他將責成新北果菜公司比照上次雲林、彰化、嘉義等高麗菜盛產情形，結合各局處及公益單位啟動直銷機制，讓所有消費者直接採購，價格會比收購價格高一點。

朱立倫認為，水果不能只靠國內銷售，還要靠國際和兩岸通路，協助農民拓展新市場，現今蔡政府和中國關係緊張，拓展兩岸市場有困難度，目前中央積極發展新南向政策，呼籲政府協助果農拓展東南亞地區的新市場。