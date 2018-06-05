小英讚AIT新館「很美國」六月落成、九月營運

美國在台協會（AIT）下週二將舉行內湖新館落成典禮。（資料照）

2018-06-05 12:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）下週二將舉行內湖新館落成典禮，總統蔡英文日前參觀時讚其「很美國」。外傳AIT九月營運時，美方將有高層官員來訪；AIT發言人游詩雅今對此表示，除了六月落成典禮外，沒有規劃其他慶祝新館開幕的活動。AIT處長梅健華今接受ICRT訪問時則說，AIT搬遷完畢後，將於9月勞動節前後開始運作。

AIT內湖新館即將落成，外電報導指出，因為AIT落成時間和「川金會」撞期，美國不大可能派出高級官員，不過美方可能會派人出席9月的開幕活動。對此，游詩雅今對此表示，除了六月落成典禮外，沒有規劃其他慶祝新館開幕的活動。

梅健華今天在訪問中則說，AIT搬遷完畢後，將會在9月初勞動節前後開始對外營運。至於落成典禮是否將有美國高層官員出席，梅健華僅說，蔡總統將發表演講，而美方也將會有從華盛頓來的多名人士（folks）一同慶賀。

梅健華日前親自帶領蔡總統參觀內湖新館，梅今天在訪問中也轉述說，蔡總統評論AIT新館「非常美國風（very American）」。梅健華解釋，她的意思是這裡能讓人非常放鬆、感到受歡迎，並能夠在此度過開心的時光。

梅健華也說，AIT除了信義路辦公處外，在台北也有多個負責不同業務的單位，例如美國文化中心等。而內湖新館是AIT自1979年後，首次將各單位整合在「同個屋簷下」，5層樓的建物未來將持續為美國及台灣人民提供服務。