不爽小英六四發文 國台辦嗆：中國人民最有發言權

總統蔡英文今天在臉書以簡體字發文呼籲中國正視歷史，國台辦卻反嗆，中國國內的富強成就「中國人民自己最了解」，輪不到蔡英文及民進黨來「說三道四」。（圖取自蔡英文臉書）

2018-06-04 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕「六四天安門事件」29周年，總統蔡英文特地以簡體字在臉書上呼籲中國，應當正視這起歷史事件。而國台辦在今天傍晚回應，強調中國國內的經濟、社會實況，中國人民自己最了解，痛批蔡英文沒資格評論中國的事。

今天（4日）蔡英文在臉書上發文提到六四事件，表示過去台灣也曾發生過「二二八事件」、「美麗島事件」等等諸如此類，被當時政府認為是暴亂事件的歷史，但也因為這些事件化為動力，驅使台灣民主政治成熟。但反觀中國，幾十年來都未曾走出六四事件的陰霾，「如果北京當局可以正視『六四』事件，承認這個事件是國家暴力的本質，不幸的歷史將會轉化成中國邁向民主的基石」。

根據《中央社》報導，中國方面對此發聲明回擊，國台辦發言人馬曉光表示，多虧中國特色社會主義事業取得矚目成就，國力富強起來，「中華兒女應當自豪」，而且中國國內的經濟、社會實況，中國人民自己最了解，也最具發言權，輪不到蔡英文及民進黨來「說三道四」，還酸蔡政府「除了年年拿遮羞布老調重彈，已黔驢技窮」。

馬曉光痛批，蔡英文上台以後，放任台獨阻饒及限制兩岸交流，死不承認「九二共識」，導致台灣經濟腳步停滯不前，工商界和年輕人在台灣看不到前途，紛紛轉往中國尋求發展，對此，蔡政府卻不加省思，不對轉移焦點卸責，煽動兩岸對立，這樣不但無法贏得民心，反而本末倒置。

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