F-16戰機飛官吳彥霆兩次遭遇墜機 同僚盼能幸運生還

F-16飛官吳彥霆兩次遭遇墜機，同僚盼他能幸運生還。（記者游太郎攝）

2018-06-04 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕F-16今在執行漢光演習時失聯，目前軍方正全力搜救少校飛行官吳彥霆。吳彥霆5年前擔任中尉時，也曾因駕駛F-16型機墜海，所幸當時跳傘獲救，今再度驚傳F-16失聯意外，軍方同僚皆盼吳彥霆能幸運生還。

國防部長下令陸空緊急救援搜救

空軍花蓮基地一架F-16（編號6685）下午1點09分時，由31歲吳彥霆少校飛行官於北部空域執行演訓任務，1點43分時於基隆粗坑附近山區光點消失。

國防部下午表示，國防部長、參謀總長隨即分別進駐聯合作戰指揮中心及空作部指揮中心，立即下令啟動救援機制，分別實施陸、空緊急搜索救援；軍方表示，吳彥霆擁有非常資深的飛行經驗，總飛行時數1039小時，駕駛F-16飛行時數700多小時，目前軍方直升機已全力出動搜救中。

5年前駕駛F-16 因發動機失事墜海

隸屬空軍第五聯隊的吳彥霆少校曾在2013年5月15日，下午2時30分左右，在空軍嘉義基地駕駛編號KE-450的F-16型機時墜海。當時吳彥霆發現機件故障失效、二號發動機失去動能、在高雄小港機場西南方四十四浬處，通報張姓中校及戰管後，一面降低飛行高度、一面做彈射準備，於適當時機跳傘逃生。

據悉，吳彥霆墜海時未受到強力衝擊，在大浪中爬上逃生設備之一的充氣小艇等待救援，空軍立即派出S-70C直升機前往戰機墜落處，於下午三點二十分抵達目標區，採垂降人員吊掛方式將吳彥霆救上直升機，所幸送醫治療後無大礙。