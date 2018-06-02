丁守中：窮黨打選戰 大型造勢站台能少就少

2018-06-02 16:00

〔記者蕭婷方／台北報導〕選戰倒數半年，各黨已正式提名市長參選人各自備戰。國民黨參選人丁守中近期也馬不停蹄勤跑市場拜票、爭取支持，丁出席今基層活動被媒體問及未來選戰策略表示，國民黨現在窮、要用窮的方法打選戰，短期勤跑基層、串連組織，不過現在年輕族群也常用社群網站與平台傳達訊息，要用現代科技打選戰，大型造勢、站台能減少就減少。

丁守中今下午出席「小樹苗勵志獎學金頒獎典禮」活動，被媒體問及前總統馬英九對外表示丁未向他邀請站台一事表示，已經去拜訪過馬英九了，怎麼會說沒有，都有禮貌性地去拜訪，當時馬說有事都能請託，自己當場就回「一定要拜託」，也得到馬「全力支持」的回應。

丁守中也說，現在都在拜訪基層，談找誰站台都還太早，自己連競選總部也要很晚才會成立，要打一場不同的選戰；丁強調，初選之前自己都沒有上任何媒體，就是跑基層，利用現在的社群網站、平台或LINE打選戰，國民窮，就要用窮的打法，自己過去也是用節儉的方式，現在要用現代科技打選戰，傳統大型造勢、動員，能減少就減少。

此外，近期外界民調看好丁守中，加上民進黨前副總統呂秀蓮可能脫黨參選，面對樂觀局勢，丁守中僅回，民調高高低低，選舉起起伏伏，還有5、6個月我們持續努力，盡力爭取各界支持。

外傳姚文智將找2014年立委選舉在士林北投區擊敗丁守中的立委吳思瑤擔任競選總幹事，丁守中被問及此事笑答，姚文智找到美女總幹事，聲勢一定馬上會往上衝，相信姚文智很快就會達成民進黨的基本盤。