被爆月砸30萬業務費送禮「綁樁」 吳音寧：完全合情合理

台北市長柯文哲（前右）1日列席市議會總質詢，國民黨議員陳重文質疑台北農產運銷公司總經理吳音寧去年6月上任後，花公款至少22萬元補助地方老人會尾牙與摸彩品，幫民進黨綁樁。吳音寧（前左）答詢時強調一切符合相關規範。（記者羅沛德攝）

2018-06-01 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕北農總經理吳音寧上任以來爭議不斷，今天（1日）在市議會接受議員質詢時，更遭質疑濫用業務推廣費，近9個月來每月平均花30萬元送禮給貴賓，甚至在民進黨台北市黨部黨慶時，花業務推廣費贈送60瓶洋酒給黨部。不過，吳音寧對此回應指沒有綁樁，使用經費都符合公司規定。

國民黨籍台北市議員陳重文今日在議會質詢時爆料，指吳音寧上任近9個月來，花了將近270萬，送「貴賓」水果、茶葉、年菜等禮盒，其中也包含購入60瓶市價在3000元到4500元不等的洋酒，送給民進黨台北市黨部辦黨慶。陳重文質疑，每月平均花30萬元業務推廣費，都被用來幫民進黨綁樁，北農形同民進黨綁樁的金庫。

陳重文質詢時也問到：「市長，吳音寧是在幫民進黨，不是幫你綁樁，我查下去，貴賓名單不會出現柯文哲3字吧」，柯文哲第一時間說，「不會啦」，並轉頭向吳音寧確認，不料，吳音寧點頭說有，讓柯文哲當場尷尬表示：「不會吧，市長室也有，天啊。」

不過，吳音寧回應時強調，使用經費都符合公司規定，「完全合情合理」，也不是替民進黨綁樁，並指貴賓不是單指一個人，像農民團體來拜訪，公司也會贈禮給多人，只是全都以貴賓統稱。

最終，北農董事長陳景峻上台緩頰，強調會回去了解相關情形，但相信吳音寧的款項都有符合程序。陳重文則要求代表北市的北農董監事清查業務推廣費明細，北農監察人承諾會盡速安排會計師等人員查核，一個月內給議會答覆。