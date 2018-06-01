縱火國民黨中央黨部 煙毒前科犯收押

2018-06-01 13:03

〔記者溫于德／台北報導〕43歲煙毒前科犯蔡男認為「國家政策害失業」，昨天凌晨1時許闖入國民黨中央黨部縱火，導致門口地毯部分燒毀，所幸保全人員及時撲滅，才未釀更大火勢；蔡事後被依涉犯公共危險罪且恐有逃亡之虞聲請羈押，台北地院昨晚開庭後裁定收押、但未禁見。

據悉，蔡男昨闖進黨部大樓後先怒喊「不要多管閒事」，隨即拿出汽油潑灑並引燃，在場2名保全趕緊滅火；而轄區員警獲報後趕到現場，將正要騎機車逃離的他逮捕。

蔡男在警詢時先稱國家政策害他失業，後又說被國民黨迫害，訊後遭移送北檢複訊並聲押獲准。