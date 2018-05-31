蘇貞昌赴土城跑基層 粉絲拿當年縣長獎狀索簽名

蘇貞昌替江姓民眾（右）在當年他拿到的縣長獎上簽名。（記者邱書昱攝）

2018-05-31 22:54

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間前往土城區延和廣場，與新北市議員林銘仁舉辦市政說明會，現場一位江先生拿出上頭寫著「縣長蘇貞昌」署名的獎狀，說是當年學校頒發，這次聽到專程跑來請蘇親筆簽名。

蘇貞昌台上細數當年擔任縣長時期解決土城大小問題，當上行政院長後，也不忘土城的建設，將捷運站從延伸到頂埔站。

他以略帶沙啞的聲音說，100天就將陸軍運輸兵學校遷走、做高科技園區，吸引投資幾百億、創在幾千個就業機會，這「不是『三環三線』夢中相見，這是已經實現」，連郭台銘都稱讚最懷念老縣長有魄力、執行力、效率。

蘇貞昌提到說，任職行政院長時，直接裁示土城彈藥庫遷移，國防部長馬上辦理，4個月內將6千噸的彈藥搬空，而新北市政府朱立倫和侯友宜，做8年都還沒有將彈藥庫進行都市計畫變更。

蘇貞昌表示，當上市長後，必定會進行市政體檢，包含所有學校的設施、公園及公共設施的體檢，還有所有道路工程，最後則是過去的積案，因為副市長貪汙，被判十年被關，為了證明清白，所以很多積案都停下來，「貪汙是你們貪官，爽到你甘苦到阮」。

林銘仁指出，先前土城連城路只要下雨便會淹水，也是蘇貞昌整治溝渠後改善。