藍竹縣長提名僵局 林為洲喊話民調誰勝他就支持

2018-05-30 09:43

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新竹縣長提名陷入僵局，有意爭取黨內提名的國民黨立委林為洲今上廣播節目，向黨中央呼籲，個人好惡不重要，政黨最重要的是要建立典章制度，只要照制度走，出線的人他將全力支持，希望在6月中左右能決定人選，他也強調，他相信民調，不擔心黑箱作業。

國民黨新竹縣長提名，有意參選的林為洲、新竹縣副議長陳見賢、新竹縣副縣長楊文科協調未成，林為洲今早上廣播節目，他說，黨中央現在狀況就是要採全民調，但時間還沒排出，黨中央也希望給地方多一點時間看能不能協調出一個人，如果協調不成，還是要回到機制，採全民調方式決定人選。

對於很多人在「卡林」，圍堵林為洲，林為洲表示，可能他民調比較高，其他人在民調上沒辦法跟他競爭，對於他日前在臉書上宣示「不等了」，他強調是因為現在時間延遲到出乎意料，他不擔心時間延後對民調不利，是擔心選舉時間不夠，所謂「不等了」的意思是不等初選結果出來才來做大選的工作，他有把握初選會勝出。

對於黨中央的拖延，林為洲直呼「歹命」，對於國民黨主席吳敦義「不喜歡他」的質疑，林為洲認為，吳看到是組織經營這一面，但另一方面是論述、議題引導，吳會看到地方上其他競爭者的優點，但他在立院擔任黨團幹部，較擅長議題論述，每個人有他欣賞的型，但對政黨來講重點是制度。

林為洲說，到目前為止，沒有人勸他要退選，他會以國民黨的身分參選到底，雖然民進黨提出的新竹縣長參選人鄭朝方有很多優勢，但沒道理民調高的人會選輸，民調低的人反而會選贏。

對於競爭者要求要參選縣長就必須辭掉立委，林為洲則說，國民黨內也有很多現任立委去選縣市長，不只牽涉他個人，也牽涉到其他立委，他尊重黨中央通案決定。

林為洲也向黨中央喊話，他強調，對於一個政黨來講，個人好惡相對不重要，重要是建立典章制度，國民黨初選制度在去年中常會通過，特別提名辦法也規定清楚，只要照制度走，將來出線的人他會全力支持，事後整合有民調依據也會更順利，所以要盡快啟動機制，希望6月中左右決定。他相信民調，不擔心黑箱作業。