獨家》上任41天 教育部長吳茂昆請辭獲准

教育部長吳茂昆今天向行政院請辭獲准，4月19日上任迄今日剛好41天。（資料照）

2018-05-29 10:51

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長吳茂昆今天向行政院請辭獲准，4月19日上任迄今天剛好41日。行政院預計今天下午將召開記者會宣布。據悉，吳茂昆認為，藍營一直全面攻擊他，帶給整個執團隊很大的困擾，上任以來沒有把事情做好，他覺得很抱歉，因此主動向閣揆賴清德請辭。吳茂昆是史上任期最短的教育部長。

史上最短命教長 吳茂昆自認沒把事情做好

據指出，上週五吳茂昆透過行政院秘書長卓榮泰表達要向院長提出請辭，上週六、日則和賴揆當面表達請辭，賴揆慰留不成，昨天上班日政院同意吳茂昆請辭，政次林福來和姚立德依慣例也須跟進請辭。前國防部長楊念祖擔任國防部長6天，則是任期最短的部長。

吳茂昆今天如常到教育部上班，早上並在教育部內接見清大校長賀陳弘所率團隊1小時。

吳茂昆是超導物理學家，中央研究院院士、美國國家科學院外籍院士，曾任國立東華大學校長、行政院國家科學委員會主任委員與中央研究院物理研究所所長等職。因其突破性的高溫超導體研究，曾獲得中華民國總統科學獎，美國國家航空暨太空總署傑出貢獻獎和馬蒂亞斯獎。