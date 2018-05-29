稱遭受人格嚴重污蔑與羞辱 吳茂昆發千字辭職聲明

教育部長吳茂昆29日向行政院請辭獲准，媒體在教育部一樓守候。（記者黃耀徵攝）

2018-05-29 13:31

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教育部長吳茂昆今天下午發出千字辭職聲明，吳茂昆強調，他接任教育部長職務後，被撲天蓋地不實指控和抹黑，在野黨立委亦極盡能事羞辱他，將他刻畫成一個惡質的人，他這一生，無論在任何位置，都兢兢業業面對各項挑戰，但從沒遭受如過去一個多月來，對人格的嚴重污蔑與羞辱。

吳茂昆在書面辭職聲明中表示，這些針對他個人的不實指控，已經造成教育部同仁工作上不必要的困擾與負擔，更使行政團隊受到傷害，許多該做的事因而延宕，幾經思量，他決定此時以最高道德標準，於上週末向賴院長請辭，並已獲得賴院長的同意。希望藉他的離開，摒除掉外界無理的干擾，讓部內同仁可以擴大腳步、向前邁進。

對於外界一直以為吳茂昆是執行「拔管」，吳茂昆否認，嚴正反駁事實不然，他的立場及信念自始至終都一致，學術誠信是建構一所大學的基本原則，國立大學受全國納稅人委託，教育年輕人成為具有全人人格及專業技能的國家棟樑，因此，尊重學術、維護學術自由、建立學術誠信是大學必須具備的基本準則，大學校長是學校領航人，當然必須要接受較高道德標準的檢視，這是對事不對人。

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