政府捐百萬美金給WHO 館長、段宜康互嗆引戰火

2018-05-28 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文26日表示，台灣雖然今年無法正式參加世界衛生大會（WHA），依然想對世界衛生有所貢獻，宣布將捐出100萬美金（約新台幣2994萬元），協助世界衛生組織（WHO）對抗伊波拉病毒（Ebola virus）。未料，這起事件卻意外引起「館長」陳之漢與民進黨立委段宜康隔空交火。

臉書記錄顯示，本月26日晚間8時17分許，臉書粉專「飆捍」曾貼文質疑，「運動員吃土；基層警員、消防醫護沒加給；油價、電價漲不停；年輕人沒房、沒未來、少子化；弱勢偏鄉問題一直增加」，然而「動不動就一百萬美金、幾億幾億的」，忍不住直言此等行徑為「做凱子」。

該篇貼文內容經媒體報導後，昨晚（27日）7時27分左右，臉書粉專「段宜康」也撰文指出，「2008年四川大地震，台灣政府捐了新台幣6億；2010年海地大地震，台灣政府捐了美金1600萬；2011年日本大地震，台灣政府捐款超過5億新台幣」，然而，現今民進黨政府捐百萬美金，是要援助非洲伊波拉病毒受害者，「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」

臉書粉專「飆捍」見狀，晚間11時44分直接分享段宜康的貼文，並以「身為台灣人」做不好就是要講為主題，回擊「小英說聽不到可以大聲一點，再聽不到可以拍桌子，我很大聲說出人民心聲，你說我在靠北殺小」，讓他不解地問，「一個以自由民主自稱的黨，現在人民質疑你花錢，你就罵人民靠北殺小？垃圾？」、「這是我們一年領我們辛苦繳稅900萬的立委？」