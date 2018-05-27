彰縣民進黨職改選海派綠色連線崛起 魏明谷拉警報

2018-05-27 23:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕重新洗牌！民進黨彰化縣黨部改選下屆黨部主委、全國黨代表、縣黨代表黨職，投開票選舉結果今晚揭曉，與黨內派系「海派」和「綠色友誼連線」走得近的彰化市長邱建富，拿下近6成4支持率，以3478票高票當選黨部主委，而與邱建富結盟的全國黨代表和縣代表候選人也大獲全勝，選舉結果徹底讓「海派」與「綠色友誼連線」在彰化縣政壇成功攻下灘頭堡，搶下一席之地，左右年底民進黨彰化縣5合1縣長選舉。

對此結果，一位不願具名的民進黨資深縣議員指出，邱建富近年來與「海派」和「綠色友誼連線」核心人物互動頻繁，而「海派」與「綠色友誼連線」在黨中央合作密切，邱建富在政壇被歸類為這兩派的人馬，與彰化縣長魏明谷「新系」（新潮流系）分屬不同派系，各有各的勢力與政治資源，在黨中央互別苗頭。

這名縣議員表示，這回黨職改選結果徹底讓民進黨地方勢力重新洗牌，「新系」魏明谷陣營的立委陳素月，以其子弟兵縣議員陳秋蓉，支持他們的黨員竟然有近1000名黨員，因未繳黨費而無法參與這次投票，票源嚴重流失，使得當選縣黨代表席次，從6席掉到2席，全國黨代表更抱蛋掛零。

這名縣議員進一步指出，陳秋蓉參選本屆全國黨代表拿下最高票當選，這回她不僅未參選，連當選9名黨代表中，也沒有一席直屬魏明谷、陳素月陣營的人馬出線，地方派系消長已見，這對積極想爭取連任的魏明谷是一大警訊。

今晚開票結果，在當選的9席全國黨代表中，6人連任、3位新人，新人當中有2人為政治素人，政治素人還分別拿下第1、2高票；當選9人分別是賴岸璋、林明生（新任）、林濟民、賴澤民、許書維、林俊旭（新任，政壇素人）、林維浩、洪世延（新任，政壇素人）、陳秀寶，現任全國黨代表的縣議員賴清美意外落馬，結果跌破眼鏡。

對此結果，另名資深民進黨員指出，當選全國黨代表9席人選中，直屬「新系」為賴岸璋，直屬邱建富的人馬有3席，其他5席儘管在中央分屬不同派系，在地方與邱建富合作的空間很大，換言之，9席中同屬「新系」的魏明谷掌握1席，邱建富握有8席籌碼。

該名資深黨員說，縣代表應選55席，邱建富人馬就當選27席，拿下近半席次，此回選舉結果，對年底將卸任市長的邱建富來說，「贏得漂亮！」