彰縣民進黨職改選海派綠色連線崛起 魏明谷拉警報

2018-05-27 23:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕重新洗牌！民進黨彰化縣黨部改選下屆黨部主委、全國黨代表、縣黨代表黨職，投開票選舉結果今晚揭曉，與黨內派系「海派」和「綠色友誼連線」走得近的彰化市長邱建富，拿下近6成4支持率，以3478票高票當選黨部主委，而與邱建富結盟的全國黨代表和縣代表候選人也大獲全勝，選舉結果徹底讓「海派」與「綠色友誼連線」在彰化縣政壇成功攻下灘頭堡，搶下一席之地，左右年底民進黨彰化縣5合1縣長選舉。

對此結果，一位不願具名的民進黨資深縣議員指出，邱建富近年來與「海派」和「綠色友誼連線」核心人物互動頻繁，而「海派」與「綠色友誼連線」在黨中央合作密切，邱建富在政壇被歸類為這兩派的人馬，與彰化縣長魏明谷「新系」（新潮流系）分屬不同派系，各有各的勢力與政治資源，在黨中央互別苗頭。

這名縣議員表示，這回黨職改選結果徹底讓民進黨地方勢力重新洗牌，「新系」魏明谷陣營的立委陳素月，以其子弟兵縣議員陳秋蓉，支持他們的黨員竟然有近1000名黨員，因未繳黨費而無法參與這次投票，票源嚴重流失，使得當選縣黨代表席次，從6席掉到2席，全國黨代表更抱蛋掛零。

這名縣議員進一步指出，陳秋蓉參選本屆全國黨代表拿下最高票當選，這回她不僅未參選，連當選9名黨代表中，也沒有一席直屬魏明谷、陳素月陣營的人馬出線，地方派系消長已見，這對積極想爭取連任的魏明谷是一大警訊。

今晚開票結果，在當選的9席全國黨代表中，6人連任、3位新人，新人當中有2人為政治素人，政治素人還分別拿下第1、2高票；當選9人分別是賴岸璋、林明生（新任）、林濟民、賴澤民、許書維、林俊旭（新任，政壇素人）、林維浩、洪世延（新任，政壇素人）、陳秀寶，現任全國黨代表的縣議員賴清美意外落馬，結果跌破眼鏡。

對此結果，另名資深民進黨員指出，當選全國黨代表9席人選中，直屬「新系」為賴岸璋，直屬邱建富的人馬有3席，其他5席儘管在中央分屬不同派系，在地方與邱建富合作的空間很大，換言之，9席中同屬「新系」的魏明谷掌握1席，邱建富握有8席籌碼。

該名資深黨員說，縣代表應選55席，邱建富人馬就當選27席，拿下近半席次，此回選舉結果，對年底將卸任市長的邱建富來說，「贏得漂亮！」

  • 民進黨彰化縣黨部各項黨職改選今天在南郭國小投開票所順利完成開票作業。（記者張聰秋攝）

    民進黨彰化縣黨部各項黨職改選今天在南郭國小投開票所順利完成開票作業。（記者張聰秋攝）

  • 民進黨彰化縣當選全國黨代表名單。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣當選全國黨代表名單。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

  • 民進黨彰化縣彰化區、鹿港區、和美區縣代表當選名單和得票數。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣彰化區、鹿港區、和美區縣代表當選名單和得票數。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

  • 民進黨彰化縣黨代表當選名單和得票數。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨代表當選名單和得票數。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

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