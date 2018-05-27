東莞學院來台面試曝光突喊卡 移民署全程訪視

東莞學院來台面試曝光喊卡，移民署全程訪視。圖為台北王朝大酒店外觀。（記者簡榮豐攝）

2018-05-27 15:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國的東莞職業技術學院原訂今天（27日）上午在台北王朝大酒店招募台灣博士與台師，不過，由於該活動在上週三（23日）曝光，遭我政府關切後已取消相關活動，陸委會表示，移民署已針對該團全程訪視，確保該團來台行程合法、合乎規定。

以餐敘為名實則舉辦面試活動

東莞學院黨委書記率領該校10人來台，以餐敘為名，實則舉辦面試活動，宣稱17科系招聘19名台師，標榜「薪資無上限」。

據了解，該團是申請23日來台，但當天本報報導揭露後，已引起政府注意，政府原打算取消該團入境許可，不過，由於該團當天已在飛機上，在邀約單位出具保證下，同時主動刪除到校園宣導交流及王朝大酒店活動後，在該團再三保證來台會依據我方核准行程、全程合法後，政府才放行入境。

政府嚴審中國官員與相關人士來台

我與布吉納法索斷交後，政府嚴審中國官員與相關人士來台，相關官員解釋，一般民間交流，例如中客、中生以及探親探病等，維持現有入境審查機制， 若來台從事交流有統戰分化疑慮話 ，各機關會嚴審，也會配合政府的新做法。