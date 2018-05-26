蔡總統宣布捐100萬美元 給WHO對抗伊波拉

總統蔡英文（右）今接見世衛大會（WHA）我國代表團成員，衛福部長陳時中（左）贈送全體團員的簽名旗。（記者羅沛德攝）

2018-05-26 10:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕雖因中國打壓緣故，世界衛生組織（WHO）今年將台灣排除在世界衛生大會之外，總統蔡英文今天（26日）接見「世衛行動團」致詞表示，伊波拉病毒又在全球蔓延，雖然台灣無法正式參加WHA，但台灣還是決心對世界衛生有所貢獻，宣布將捐100萬美元（約新台幣3000多萬元）給WHO做為對抗伊波拉病毒的基金，

衛福部長陳時中今日也將簽滿世界各界支持台灣的旗幟，致贈給蔡英文總統；蔡總統指出，陳時中部長把這次代表團的旗幟送給她，上面簽滿了這次工作夥伴的名字。這些名字，代表著台灣走向世界的動力，也代表著各界對台灣國際參與的期待。

蔡英文指出，會把這面旗幟放在辦公室，每天提醒自己。走向世界，爭取國際支持，也許是一個漫長的過程，但在任內的每一天，政府都會做好準備、克服所有的挑戰。

蔡英文提及，看到無任所大使吳運東就坐在現場，他致力於醫療外交20多年，帶頭推動台灣參與WHO，20年多來，雖然遇到很多挫折，但從不改變理念。

蔡英文說，吳今年已經80歲，現在依然在前線奮戰，也不斷鼓勵我們不能放棄，這種精神就是台灣精神，我跟吳博士看法一樣，我們堅信總有一天，台灣一定會有尊嚴地進入世界衛生組織。