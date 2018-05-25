議員要求恢復金牌熊讚吉祥物身分 柯P：會研究

台北市議會25日進行施政總質詢，市政府吉祥物熊讚成為焦點，議員許淑華質疑市府捨棄高人氣「金牌熊讚」，改為「海洋熊讚」。市長柯文哲（右）、觀傳局長陳思宇（中）答覆議員質詢。（記者羅沛德攝）

2018-05-25 18:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府吉祥物「熊讚」，北市觀光傳播局以智慧財產權保障不周、商標註冊等問題，將金牌熊讚版成藍鼻子的海洋熊讚，熊粉發起搶救金牌熊讚活動，北市議員許淑華、周威佑今日下午於市議會總質詢時，認為金牌熊讚對人民有情感、記憶、光榮感連結，且深受大小朋友喜愛，連聲要求柯文哲恢復金牌熊讚的吉祥物身分。

對此，備詢的市長柯文哲表示，這就是專業問題專業解決，但議員不滿答覆，再次要求柯應該恢復金牌熊讚，柯文哲此時鬆口，先回去研究一下，並強調金牌熊讚修理好一定會再出現，也會考慮組成熊讚家族。

許淑華質詢前，在備詢台張貼有金牌熊讚圖案的海報，上面還寫著「市長不要我了」字樣，許指出，目前市府官網、局處相關的官網全看不到吉祥物身影，為何日本熊本熊就有出現，北市為何看不到，還改版成這一隻（海洋熊讚）。

北市觀光傳播局長陳思宇說，並未調整，熊讚只有一隻，改版後也是只有一隻。許痛批胡扯亂扯，把熊讚改臉換掉，雖然藍鼻子很可愛，但柯市長你親手授證的金牌熊讚，金牌熊讚創造你人生許多高峰，也征服世大運各國選手、台灣人民的心，甚至台灣球后戴資穎參加節目也愛不釋手，結果現在看不到金牌熊讚。

柯文哲答覆，老實講，專業問題、專業解決，許淑華反罵這是認知問題；許強調，智慧財產局已經通過金牌熊讚商標註冊，為什麼還要強推新的海洋熊讚？國際知名的熊本熊也沒有商標問題，只要城市裡都是熊本熊就好，為什麼北市府要用商業角度思考。

許淑華還指出，熊讚變臉後，不僅臉書粉絲頁按讚數十幾萬個讚下滑到七萬多個讚，市長施政滿意度從世大運的八成一，掉到現在支持度只有四成多，很多熊粉都說，如果不恢復金牌熊讚，那就要換掉市長。

柯文哲笑說，「我的民調靠熊讚的話就完蛋了」，他強調他沒有干涉，觀傳局有專業討論。但許淑華指出，明明就是市府青年事務委員干涉，哪裡是觀傳局。

周威佑則表示，吉祥物對市民來說，要有感情、記憶、光榮感連結，這些海洋熊讚都沒有，回歸基本價值來思考，台北市的吉祥物就應該是金牌熊讚，不要再把金牌熊讚打入冷宮。