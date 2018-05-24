中國統戰新招？參訪部落誘簽協議書 竟要求「共用」社區

中國統戰新招？參訪誘簽協議書竟要求「共用」社區。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-05-24 22:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國始終不放棄對台灣進行統戰工作，近期原住民部落又傳出，有北京的團體要到原住民部落參訪交流，還要簽署合作意向、協議書之類文件，資深部落工作者阿福（化名）提出警告，特別舉兩年前有仲介團體誘簽「京台社區交流合作協議書」，除用「京台」矮化台灣，內文竟寫著社區管理能「共謀、共理、共用、共評」，有人好心提醒注意還遭對方怒罵，他特別呼籲原住民部落，小心被中國利用！

「感覺目的就是要簽約，不是真心來交流或來玩的！」阿福說，中介北京團體前來原住民部落參訪的人，不斷強調與政治人物的交情，聽部落社造經驗的分享，也意思一下的參與遊程與族人互動，但卻有人不斷追著社區理事長要簽署「協議」。

阿福當時受部落委託代為回應，「部落運作制度，不是來玩一下就要簽署這麼的草率。」沒想到對方氣到怒罵，「憑什麼阻止社區跟我們簽協議？社區跟我們簽協議，關你們什麼事？」大動作的情緒反應，讓他感覺詭異，決定細細了解協議內容，發現除了用「京台」矮化台灣，還有寫著社區管理能「共謀、共理、共用、共評」，甚至「一約五年」、「不受代表人更替之影響。」

這次又有類似團體到各部落簽協議書，阿福得知後特別提出呼籲，各地參訪團客人到社區部落交流都很歡迎，但如果聽到「簽署合作意向」務必提高警覺，不能被對方的甜言蜜語給迷惑，落入中國誘騙簽協議書矮化台灣，統戰社區成為中國一部分的意圖。