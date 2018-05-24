布吉納法索與我斷交！ WHA會上有跡可循

衛福部長陳時中去年在世衛大會外交酒會上與布吉納法索衛生部長梅達（Nicolas Meda）交流互動，今年梅達卻神隱，布吉納法索更在大會期間宣布與我斷交。（資料照）

2018-05-24 18:59

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦24日報導〕非洲友邦布吉納法索宣布與台灣斷交，我邦交國剩18國。布吉納法索為今年世衛大會（WHA）中唯一未為我發言的友邦，據了解布國衛生部長在日內瓦也與我方外交人員斷訊，完全神隱，斷交一事有跡可循。

外交部今晚將宣布與布吉納法索斷交，我非洲邦交國僅剩史瓦帝尼，邦交國則為史上最低18國。

布吉納法索與我斷交並非完全無預警，總統蔡英文4月出訪非洲時，雖我於非洲有兩邦交國，當時就只安排訪問史瓦帝尼（原名史瓦濟蘭），而沒有安排布吉納法索，外交部當時的解釋為「布國元首有重要行程」，

而此次WHA期間，美日加紐德澳等大國與我國17個友邦都發表挺台言論，其中教廷因非世俗國家，一向不會就個別國家發言，布吉納法索則未為我在大會中發言，是唯一沒有為台發聲的國家。

布吉納法索今年於4月12日為我向世衛幹事長譚德塞提案，希望將邀請台灣參與大會一案列入議程，但布國衛生部長梅達（Nicolas Meda）原先答應要為我方發言，在大會期間卻未登記發言，直到大會發言時段結束，都沒有為我說話，直到現在更都與我外交人員斷訊，完全找不到人。布國期間一度稱將在AB委員會再為我發言，但也失信於我，完全神隱。

另，布吉納法索昨派出2名官員參加我國合會所舉辦的健康夥伴關係分享會，也不願留下姓名。