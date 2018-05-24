場外雙邊會 美承諾：挺台入WHA推案「今天就啟動」

衛福部長陳時中與美國衛生部長阿札爾舉行雙邊會，美承諾挺台入WHA推案「今天就啟動」。（WHA採訪團提供）

2018-05-24 18:01

首次上稿 16:57

更新時間 18:01

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦24日報導〕第71屆世衛大會（WHA）現正進行，我國衛福部長陳時中今天與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）等高級官員舉行雙邊會。陳時中說，這次會談深切感受到美方態度友善，且主動承諾我方，表示推動台灣參與WHA的相關行動將「今天就啟動」，美國也將續與我方強化全球醫衛合作力道。

當地時間24日一早，阿札爾率5名美國衛生事務、公共事務相關主管官員，據悉包括助理國務卿層級，與陳時中及我國衛福部官員進行雙邊會談。陳時中會後受訪表示，這是個「非常成功且有進展」的雙邊會談，不僅與會官員層級「比去年高」，且深切感到美方對台灣的善意，我方對此也非常感謝。

阿札爾此次訪問日內瓦時間緊湊，僅停留3天，但仍排開行程，在離境上飛機前安排與台灣會談，表達美方對台灣的重視。此次會談表定20分鐘，不過雙方相談甚歡延長將近一倍時間，談了將近40分鐘。

陳時中說，會談最重要的成果，就是美方清楚表達對台灣參加WHA的願意支持，且相較於過往在WHA執委會（EB）和WHA大會前進洽、致函，美方主動承諾來年推案要提前，不要等到明年最後階段（last minute）才動作，「所有努力從今天就開始啟動（We start tonight）」，展現更強的支持意向。陳時中說，美方承諾「非常具體而且友善」，也有向我方表達具體作法，但細節牽涉後續推案不便說明。

陳時中也提到，我與美國談論過去雙方在全球醫衛上的努力，美國給予我方高度肯定，也願意加強未來各項合作力道，強化雙方關係，希望對於國際上相關醫療援助有所幫助。美方也提及在健保和醫療政策上，美方表示有互相學習的機會，也樂意就制度面與台灣進行討論和研究。

陳時中強調，台灣不要妄自菲薄，不論是醫療制度護台灣推動的國際援助，一步步累積，「人在做、天在看」，努力做就有成績。另外，衛福部將於10月在台北召開「世界衛生高峰論壇」，邀請各國參與，今天也當面邀請美國代表團與會，陳時中說，一位重要官員臨走時還重複確認台灣高峰論壇時間，盼望成功訪台。