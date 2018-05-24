批賴酸菊槓中央 柯P淡定不收回「除非把全世界電腦都摧毀才可能」

2018-05-24 16:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲過去1年多來屢槓中央，不但砲轟一例一休、前瞻計畫，還曾批行政院長賴清德「不負責任」，另也曾酸高雄市舉債高。今上午柯文哲赴議會市政總質詢，民進黨籍市議員何志偉問柯要不要像LINE一樣收回？柯文哲直呼「哪有可能！」現在公開場合都有錄影，無法收回，除非把全世界電腦都摧毀才有可能。

何志偉提問，柯文哲之前批評賴清德自稱「務實的台獨工作者」是不負責任的說法，還曾批賴僭越總統的外交職權，要收回嗎？柯文哲說，他私下確實覺得「搞什麼！」不該在公開場合講，但現在有影音，講了也無法收回，除非把全世界電腦都摧毀才有辦法。

至於批評高雄市長陳菊舉債多，柯文哲反指台灣各縣市負債累累，要還債又有利息，各縣市政府因為大量欠債，每年都要編很多預算償還，他上任時北市欠債利息29億，還到現在剩7億，雖然還債多是因房地稅有超收，但那只是原因之一，不能解釋全貌，否則他無法還到500多億那麼多。

對於自己過去頻槓中央，不管是轟一例一休修法，批前瞻計畫只想花錢，還說拔管事件是哪個白癡決定的，柯文哲則說，這就是外科醫生務實的個性，他認為台大現在沒校長「慘了！」例如市府的瑠公圳復原計畫，校內都沒人敢簽字。

柯文哲也說，不是人家意見跟你不一樣，就是你的敵人，坦白講，很多縣市前瞻計畫自籌款超過舉債上限，不知道怎麼辦，他對這部分還是有疑慮。