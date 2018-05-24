侯友宜酸蘇貞昌老花 蘇辦批「年齡歧視」應道歉

蘇貞昌透過問政說明會，闡述他對新北市的藍圖。（蘇貞昌競選辦公室提供）

2018-05-24 15:24

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天酸蘇貞昌應該戴老花眼鏡，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜的說法充滿了年齡歧視與刻板印象言論，歧視了新北市所有的長者市民，應該道歉。

侯友宜今天前往雙溪區，被媒體問到對近期蘇貞昌將炮火對準朱立倫的看法時，侯友宜表示，現在市府有銀髮族免費配老花眼鏡服務，「建議市府送一隻給老縣長，戴起來就會看得更清楚。」呼籲蘇「我叫做侯友宜，是我在選，拜託一下，要看好喔！」

黃韋鈞表示，朱立倫、侯友宜兩人年齡歧視的心態一個樣；日前，朱立倫才因年齡歧視的語言，被議員砲轟而禁口，沒想到擔任朱立倫副市長7年半的侯友宜，居然依樣畫葫蘆，說出蘇貞昌「去配老花眼鏡」，這種充滿刻板印象的歧視語言。

黃韋鈞說，一名曾經擔任7年副市長、現在參選市長的人，如此失言，不但沒有任何悔改、立刻修正，競選辦公室居然還沾沾自喜發出新聞稿，寫上「神回」，他反批，用老花眼鏡來取笑人是神回應嗎？對真正需要配戴老花眼鏡的市民，是神回應嗎？這種充滿刻板印象與年齡歧視的語言，侯友宜應該出面為他的歧視語言道歉。