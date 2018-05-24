桃園、台中國民黨選假的？鄉民質疑「行程跑超少」

桃園市長參選人暨立委陳學聖。圖為國民黨桃園市黨部今天發起小額捐款。（記者陳昀攝）

2018-05-24 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕年底縣市長選戰在即，國民黨在桃園市派出立委陳學聖挑戰現任的市長鄭文燦，在台中市提名立委盧秀燕單挑現任市長林佳龍。但有鄉民拿出數據指出，參選人通常都要勤跑基層，陳學聖和盧秀燕身為挑戰者，目前的行程竟不到現任市長的一半，質疑國民黨在這兩都是在「選假的」，還酸說「如果是立委工作太認真而無法跑行程，還不如辭掉認真跑」。

網友「lim1505」昨晚在PTT以「比比看行程數量 KMT在台中桃園根本選假的」為題爆卦，指稱，今年六都選舉，國民黨的候選人都出爐了，但台中和桃園卻頻傳盧秀燕和陳學聖「太懶」，「根本沒看到在跑選舉。」

鄉民說：「挑戰者照理來說行程爆多，應該跑得比現任更勤，2014的林佳龍和鄭文燦是如此，組織也因此變強；但2018的盧秀燕和陳學聖，媒體聲量沒優勢，卻連行程也不怎麼跑了。」

「lim1505」拿出自製統計數據指出，從國民黨確認提名後的3月至5月中，鄭文燦的公開行程是陳學聖的4倍（粗估248：64），而林佳龍也是盧秀燕的近3倍（粗估167：61）。

「看到這數字真覺得，國民黨在桃園台中真的有要認真選嗎？？？」貼文直言，現任者有本身的優勢，但挑戰者往往更自由、更能勤跑，尤其現在民調陳學聖與盧秀燕都還輸給對手，「結果他們出線3個月，跑行程跑不到現任的一半」，「要不是擺明選假的，就是太認真工作沒辦法跑，乾脆直接辭立委認真跑還比較快」。

文章一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「因為穩輸的 何必多燒錢呢」、「這兩個地方真的是選假的啊 KMT不可能贏的」、「陳學聖忙上電視反年改，沒空啦！」、「他們本來就沒有要認真選...哪選得上」、「現任的光跑市政也可以比人家跑選舉的多」、「不敢辭啦，就是為了選下屆立委啊」、「無聊，那兩個國民黨的候選人都炮灰，很重要嗎...」。