WHA大會發言結束 24國及代表挺台發聲新高峰

2018-05-23 20:12

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕世衛大會（WHA）23日進入第三天議程，大會發言階段結束。台灣第二年未能受邀參與WHA，但支持台灣的國際聲量達到新高峰，包括美、日、德、加、紐、澳等理念相近國家、17個友邦與馬爾他騎士團觀察員發表挺台言論，共24國及代表為我發聲；美國更強調對於台灣不能參與WHA感到失望，呼籲世衛組織（WHO）「勿忘初衷」。

台灣參與WHA，自去年起因中國封殺而中斷，去年美澳德日與14友邦等共18個國家，透過直接或間接表述在大會發言中支持台灣。今年大會第一天，加拿大與紐西蘭便首次為我發聲，強調「疾病無國界」，加拿大認為全球社會「所有成員」對全球衛生共同展開討論至關重要；紐西蘭強調健康議題不應政治化，所有人應得到平等對待。德國則強調「全民健康覆蓋（UHC）」指的是「所有人的健康不能有任何空缺」，因為全球醫療挑戰「不會停在國界上」，WHO必須是個「讓所有人相聚一起解決問題」的地方。

第二天大會中，日本則提到，全球化的今日跨境傳染疾病威脅逐漸升高，不應遺漏任何「特定區域」，造成地理上的空白，間接支持台灣。澳洲則表示，在互相連結的世界中「不應把任何群體排除在外」，而過去的SARS疫情，正顯示了病毒不會分辨國界，包容性的重要在此時前所未有地重要，間接支持台灣參與。

美國衛生部長阿札爾發言時強烈表達，美國對於台灣再次未能受邀作為觀察員參加WHA「非常失望」，把代表2300萬人民的台灣排除在此場合外，使跨國界的傳染病協調問題變得更加困難；美國敦促WHO應專注應對其核心目標，「勿忘初衷」。

友邦挺台發聲也超過去年，宏都拉斯為首個聲援台灣的友邦，宏都拉斯感謝友好國家與機構無條件提供的協助，特別是台灣。吐瓦魯代表太平洋島國表示，台灣透過醫療計畫協助太平洋島國達成UHC目標，健康無國界，任何人都不應該因政治地位被遺漏。吉里巴斯則提到，台灣提供許多協助，但這樣忠實的夥伴卻未能享有應有待遇，不能參加大會，強烈呼籲WHA接納所有成員。薩爾瓦多強調基於包容性與普遍性原則，重申支持台灣參與WHA。

瓜地馬拉則特別點出台灣政府協助瓜國推動孕產婦及新生兒保健計畫，有效改善醫護人員專業能力。貝里斯則強調，不允許任何成員國的政治意識形態，損害共同合作的成果，甚至妨礙國際成員向台灣這樣擁有99.9%健保普及率的國家學習經驗，台灣參與能使他國與WHO獲益。吉里巴斯表示，中華民國台灣是很好的夥伴，幫助小國家應對挑戰，強烈敦促世衛推動「包容性」的健康合作。

巴拉圭表示，中華民國台灣可以提供知識，也強化很多國家包括巴拉圭在內的的醫療體系，巴拉圭支持台灣參加大會。聖克里斯多福及尼維斯也說道感謝盟友台灣的幫助，中華民國台灣是有專業經驗的合作方，聖克里斯多福支持台灣2300萬老百姓應該納入WHO，「以包容性而非排他性對待」。 尼加拉瓜則強調尼國政府非常重視把台灣納入全球衛生安全健康框架中，因為台灣的經驗和知識能在專業角度協助WHO各項工作，促進實現UHC以及可持續發展目標。

剛剛由史瓦濟蘭更名的史瓦帝尼激昂表示，聯合國可持續發展目標是確保「所有人」的福祉，這包括中華民國台灣的2300萬人口。史瓦帝尼認為必須給予台灣機會參加所有WHO會議；史瓦帝尼批評世衛立場貌似是出於政治，但WHO的工作是衛生、而不是關注政治，作為WHO成員國，史瓦帝尼堅定支持「不讓任何人落下」，並認為讓台灣掉隊是非常丟臉的一件事情。

索羅門群島特別讚賞澳洲、日本與台灣通過雙邊夥伴關係協助索羅門的衛生服務工作；索羅門對於台灣沒有被邀請感到失望，希望未來台灣能夠參加，否則間接影響世界成千上百萬人口的健康。海地表示，如果不能讓台灣這樣非常積極、且管控良好的醫療體系加入WHA，就沒辦法說UHC。

馬紹爾群島也強調「一人都不能落下」的保證，希望台灣能有效參與WHA，因為這不是政治機構，而是技術性機構，台灣致力於人道主義取得進展，也為全球衛生做出巨大貢獻。馬紹爾認為台灣可以扮演關鍵角色，且在亞太地區疫情爆發問題上，也必須讓台灣參與全球衛生網絡。

聖露西亞發言不僅支持台灣，且幾乎是將所有發言時間都用在為台灣辯護；聖露西亞說，台灣為聖露西亞培訓醫衛人士、每年多次派出專家支援服務、讓學生領取獎學金去台灣學習，台灣也在健康膳食、身體鍛鍊與農業等項目協助聖露西亞。聖露西亞強調WHO目標是讓所有人盡可能獲得健康，本年度WHA主題更是UHC，這明確表明WHO有義務保證世界所有人被涵蓋，包括生活在台灣的人口。

聖露西亞更提及，台灣是飛航樞紐，每年有6500萬人次的進出，許多旅客通過台灣到東南亞和中國等國家，大量人口流動隱含流行病風險，例SARS爆發是我們不能遺忘的。聖露西亞因此敦促WHO遵守其組織法，為世界「所有人」服務，因為疾病沒有邊界、不分主權、也不對任何人賦予忠誠。

諾魯感謝日本、澳洲與台灣在體系強化方面的資金與援助，希望沒有一人被落下。聖文森及格瑞納丁則提到，台灣在應對糖尿病等方面與聖文森有合作計畫，聖文森支持台灣參加WHA，聖文森認為，不讓台灣參加大會「非常不好」，且根本是兩岸關係造成的問題，將會影響到健康，希望此問題和平解決。聖文森強調，這關乎包容性，為保衛人類健康，這是小小加勒比海國家的要求。

帛琉發言時感謝美日澳紐、印度、古巴與歐盟的各種協助，也感謝台灣，帛琉說，台灣醫療系統充滿活力且強而有力，我們應該認可台灣在實施SDGs與實踐所有人健康上所做的努力，帛琉認為WHA應該讓所有人都能參加，包括台灣。

馬爾他騎士團作為觀察員，則在三分鐘發言中肯定台灣醫療實例指出，台灣與馬爾他騎士團在人道合作方面，包含協助馬爾他騎士團取得對於精確診斷因糖尿病造成的傷害不可或缺的超音波儀器。雙方的合作提供了馬爾他騎士團在埃及發展的醫療計畫一個新的、重要的機會。

中國最後在大會休會前，行使抗辯權，重提「一中原則是國際社會共識」與「民進黨政府不承認一中導致台灣參與WHA政治基礎不再」等老調。