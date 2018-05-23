里長盼AIT原址建公共設施 柯文哲承諾納規劃

2018-05-23 14:50

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲今赴大安區公所里長座談會，龍圖里長蕭萬居表示，盼美國在台協會台北辦事處（AIT）搬遷後，北市府能於原址增設幼托、長照及區民活動中心等公共設施，相較鄰近里別有回饋設施，里內積極配合市政推動，卻什麼也沒有，「覺得市長不公平」；柯回應，無法保證每里都有，但會採次分區規劃，並裁示將意見納入在即的都市計畫通盤檢討。

AIT基地面積約2.6公頃，北市府持有85%土地產權，國有持11.5%、瑠公農田水利會持3.5%。據北市都市計畫委員會規畫，待AIT搬遷後，將於原址興建「台北市立音樂與圖書中心」，標榜打造結合音樂廳與圖書館總館的文教新地標。

蕭萬居在會中表示，里內持續配合市政推動，舉凡參與式預算、幸福有里、標線型人行道等，但相較鄰近的龍安里，市府提供長照、幼兒園等設施，里內「卡細漢都沒有」，辦活動只能對外借場地，卻要看人臉色，「覺得市長不公平」，盼北市府善待。

蕭說，盼北市府在AIT搬遷後，可以在原址增設幼托、長照及區民活動中心等公共設施，該地是里內最後一塊土地，若無興建任何回饋設施，「真的很對不起我們里民」。蕭當面向柯喊話，強調里內一直配合市府政策，盼市府能讓里內「有感」，「沒帶香蕉來，帶橘子來，我也很高興」。

柯文哲表示，公共設施不見得要設在AIT裡面，可以鎖定整體社區著手規畫，無法保證每個里都有，但可採次分區規畫。柯指示都市發展局，將里長意見納入都市計畫通盤檢討，並在7、8月辦理公開展覽說明會之前，先與其溝通說明。

柯提到，都市計畫通盤檢討是5年一次，但他發現北市10多年沒做，現在才會改成12區同步進行，「要做就一次解決，不然這個這次做了，那個沒做，下次要做就是50年後，趁這個機會一次解決。」