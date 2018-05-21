語畢全場靜默 中國：中國台灣參與WHA政治基礎不再

2018-05-21 22:14

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕第71屆世衛大會今天正式開幕，我國洽請15友邦提案邀請台灣參與WHA，大會針對此建議展開辯論。中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉發言時，痛批該提案「於法不容、於理不通」，更直接點名民進黨政府堅持台獨，使「中國台灣地區」過去參與大會的政治基礎不復存在。馬曉偉甚至顛倒是非指出，該提案是台灣利用WHA拓展其國際空間、凸顯獨立主權地位的政治圖謀，「將WHA政治化的正是台灣當局和少數國家」。

我國洽請15友邦所提出的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」案，總務委員會今天上午建議不予列入大會議程，大會下午一開始，便針對此建議展開辯論。主席表示，WHA允許各種意見得到應有的表達，並應保持良好秩序，便請對該提案不列入大會議程之建議有所評論的成員發表意見。正方由中國與巴基斯坦發言，反方由我友邦馬紹爾群島與聖文森及格瑞納丁發言。

馬曉偉首先發言表示，中國代表團堅決支持總務委員會不將「涉台提案」列入議程。馬曉偉說，涉台提案「於法不容、於理不通」，因為聯合國2758號決議與世衛大會25.1決議，已經為WHO遵循一中原則提供法理基礎，且確認「台灣是中國領土一部分」的法律地位。馬並說，世衛組織和世衛大會議事規則中，沒有主權國家的一個地區作為觀察員參加大會的法律依據；中國認為「涉台提案」違反聯合國憲章宗旨與原則、違反世衛組織法和大會議事規則，是「非法、無效的」。

馬曉偉如同中國國台辦發言人馬曉光曾說的表示，對於台灣參與問題，中國立場明確一貫，就是按照「一中原則」、通過「兩岸協商」妥善處理。馬說，中國政府曾連續八年同意「中國台灣地區」以觀察員身分參加大會，是中方在當時海峽兩岸關係和平發展的背景下做出的特殊安排。而這個特殊安排的前提和基礎，就是堅持「一個中國」的原則立場和「兩岸協商」，但民進黨上台後「頑固堅持台獨立場」，更拒不承認「兩岸同屬一個中國」，故台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。

馬曉偉並批評，台灣唆使少數國家搞「涉台提案」的目的，是超越聯合國與世衛組織基本法律文件的限制，在聯合國系統和世衛組織內，製造「兩個中國」、「一中一台」；是利用WHA實現、拓展其國際空間、凸顯獨立主權地位的政治圖謀。馬曉偉反批，將WHA政治化的正是「台灣當局和少數國家」。

馬曉偉稱，在「一個中國」前提下，台灣參與全球衛生事務，包括世衛組織技術活動和獲取信息「毫無障礙」。馬曉偉稱，台灣不能參加世衛大會，不會出現所謂的防疫缺口，不能把台灣民眾的健康問題和台灣參加世衛大會的問題混為一談。

語畢全場靜默。